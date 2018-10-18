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США могут передать Украине «избыточные» фрегаты 1970-х годов

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США могут передать Украине «избыточные» фрегаты 1970-х годов

Вашингтон, 18 октября. Военный атташе посольства США на Украине предложил передать Киеву устаревшие американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, произведенные в 1970-х годах, в рамках «Избыточной программы».

Как сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источник, фрегаты могут увеличить обороноспособность ВМС Украины в Черном и Азовском морях.

«Избыточная программа» подразумевает передачу государствам неиспользуемой техники США.Последний фрегат Oliver Hazard Perry вывели из состава флота США в 2015 году. Сейчас эти фрегаты находятся на вооружении Турции, Австралии и Египта.

Ранее береговая охрана ВМС Украины получила два катера класса Island по программе. На церемонии вручения поддержанной техники присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Автор: Софья Куликова
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