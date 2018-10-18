Личности политиков ХХ века разрешили выдвигать на конкурс «Великие имена России»

Москва, 18 октября. Организаторы общенационального конкурса «Великие имена России» сняли ограничения для списка кандидатов. Соответствующее решение объявила Общественная палата РФ, которая выступает в качестве оператора конкурса.

По словам главы ОП РФ Валерия Фадеева, достаточно широкая дискуссия разгорелась в Общественных палатах регионов-участников по поводу вопроса, связанного с возможностью выдвижения на конкурс имен политиков ХХ века.

Одни считали, что не нужно выдвигать имена политических деятелей, а другие, наоборот, предлагали как раз-таки убрать все рамки.

Во время обсуждения было принято решение снять ограничения выдвижения кандидатов, потому что необходимости в их установлении нет. Таким образом, общественность сможет предлагать также и выдающиеся политические фигуры XX столетия.

Согласно опросам ВЦИОМ, людям больше интересны личности, связанные с малой родиной, нежели политически баталии. Для присвоения имен аэропортам можно предлагать выдающихся личностей, которые внесли значимый вклад в развитие и становление России. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными, научными и географическими открытиями, военными победами, общественной и политической, промышленной и экономической деятельностью.