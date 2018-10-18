Сбербанк не планировал выкупить акции «Яндекса» — пресс-служба

Москва, 18 октября. Сбербанк не предлагал российскому поисковому гиганту «Яндексу» выкупить акции компании и не получал от него подобных предложений. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Сбербанк не получал предложения о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к «Яндексу» с подобным предложением», — сообщили в Сбербанке.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что Сбербанк планирует выкупить около 30% акций Яндекса. В пресс-службе «Яндекса» заявили, что не комментируют слухи, сообщают РИА Новости.

Напомним, что в апреле 2018 года «Яндекс» и Сбербанк завершили сделку по созданию торговой онлайн-площадки «Беру» на базе «Яндекс. Маркета». Ее запуск планируются на осень 2018 года. Розничная площадка оценена в 60 миллиардов рублей.