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Медведев прибыл в Брюссель на саммит АСЕМ

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Медведев прибыл в Брюссель на саммит АСЕМ

Брюссель, 18 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Брюссель.

В рамках визита Дмитрий Медведев примет участие в 12-ом саммите «Азия – Европа» (АСЕМ), который откроется 19 октября в Брюсселе.

На полях саммита премьер-министр РФ проведет переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, а также с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

В ходе переговоров Медведев обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также реализацию совместных проектов. Кроме того, глава правительства РФ планирует провести встречу с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

Автор: Артем Никулин
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