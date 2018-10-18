Волкер назвал Россию «виновницей» церковного раскола на Украине

Вашингтон, 18 октября. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РПЦ якобы «благословила российские танки на войну с Украиной». Именно из-за этого, по его словам, украинцы решили отделиться от Русской православной церкви.

«Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев», — сказал Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Отметим, борьба между канонической и раскольнической церквями на Украине началась гораздо раньше, чем конфликт в Донбассе, стороной которого РФ не является. При этом раскольническую украинскую церковь все эти годы не признавала ни одна из канонических церквей.

Напомним, ранее Синод РПЦ принял решение о разрыве общения с Константинополем из-за намерения патриарха Варфоломея предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. В Госдуме РФ происходящее назвали травмой для православия.