Западные посольства на Украине выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Киев, 18 октября. Посольство США, Великобритании, Канады, Германии и Польши на Украине выразили соболезнования в связи с нападением на политехнический колледж в Керчи 17 октября.

«Ужасное нападение на учебное заведение в Крыму​​​. Такому насилию над невинными людьми нет оправданий», — сказано в сообщении посольства США на Украине в Twitter.

«Скорблю в связи с ужасными событиями сегодня в Керчи, Крым. Мои соболезнования всем, кого коснулось это горе», — написала посол Великобритании на Украине в Twitter.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков открыл огонь по преподавателям и однокурсникам в колледже, а затем активировал самодельное взрывное устройство. В результате ЧП погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения. Около 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Студенты учебного заведения рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, что в колледж можно было легко попасть с оружием – рамка металлоискателя была отключена.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал трагедию в Керчи. По словам главы государства, из-за отсутствия полезного для молодежи контента подростки хватают «суррогат героизма».