Полиция предъявила Кокорину и Мамаеву обвинения в побоях и хулиганстве

Москва, 18 октября. Стражи порядка предъявили обвинения нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МВД России, следователи московской полиции предъявили обвинения по статьем 116 УК РФ (побои) и 213 УК РФ (хулиганство) братьям Кокориным, Павлу Мамаеву, а также четвертому соучастнику преступления.

Кроме того, в Главное следственное управление МВД России были переданы материалы еще одного дела по статье «Побои», которое было возбуждено по факту нанесения побоев одному из пострадавших посетителей кафе в Москве.

Напомним, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили две драки. Сначала спортсмены избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Затем они подрались с посетителями кафе на Большой Никитской. Среди пострадавших глава Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайзин. Суд оставил футболистов под стражей до 8 декабря.