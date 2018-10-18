В Совфеде заявили, что РФ не питает иллюзий по поводу улучшения отношений с США

Москва, 18 октября. Россия не испытывает иллюзий относительно перспектив улучшения отношений с США, однако готова к диалогу. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, России и США нужен цивилизованный диалог, а не конфронтация, поэтому Москва остается открытой для таких переговоров. Он также добавил, что Россия не намерена поддаваться на провокации со стороны США, однако иногда вынуждена предпринимать ответные меры.

«Но и иллюзий по поводу того, что отношения России и США могут быть нормализованы в ближайшее время, мы не испытываем», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также придерживается точки зрения о необходимости диалога с Россией, однако его противники делают все, чтобы не допустить улучшения отношений между РФ и США.