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Экономика

Международные резервы России выросли на 1,2 млрд долларов за неделю

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Международные резервы России выросли на 1,2 млрд долларов за неделю

Москва, 18 октября. Международные резервы России с 5 по 12 октября выросли на 1,2 млрд долларов и составили 460,4 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как сказано в сообщении регулятора, увеличение резервов на 0,3% произошло из-за положительной переоценки.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства России. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, монетарного  золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

За прошлый год международные резервы РФ увеличились на 14,6% и составили 432,7 млрд долларов. Исторический минимум резервов был зафиксирован в начале 2017 года – 400 млрд долларов.

Автор: Софья Куликова
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