Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Сегодня в ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» принял участие президент России. Традиционного выступления не было, глава государства сразу перешел к дискуссии, которая в этот раз получилась довольно острой. Владимир Путин ответил на огромное количество вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой страны, продемонстрировав жесткую позицию России по всем международным вопросам: санкции, конфликт в Сирии, обострение на Украине и многие другие. Подробнее об этом рассказано в материалах Федерального агентства новостей.

Президент РФ и глава Крыма рассказали, что толкает подростков на преступления На «Валдае», разумеется, не обошли тему керченской трагедии. По заявлению главы государства, причиной таких инцидентов является глобализация. «В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей», – сказал президент. Чуть ранее схожую точку зрения озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор заявил, что социальные сети подталкивают подростков к совершению преступлений: « Это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно». Тем временем, стала известна дата похорон погибших при расправе в Керчи. С ними простятся завтра, 19 октября в Крыму и Краснодарском крае. Рассматривается возможность транспортировки тела одного из погибших в Челябинскую область.

Украинским диверсантам дали отпор под Донецком На юге ДНР не стихают минометные обстрелы мирных поселков. Под Донецком пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. Украинские штабы называют свои потери боевыми и нагнетают истерию в СМИ. Так диверсионно-разведывательная группа в количестве шести военнослужащих 56-й бригады ВСУ вступила в столкновение с военнослужащими Народной милиции ДНР под Донецком. Диверсанты были обнаружены на подступах к позициям дончан и встречены огнем республиканских сил. При отступлении двое силовиков были убиты, один ранен.