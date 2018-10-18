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19:12 18 Октября 2018

Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сегодня в ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» принял участие президент России. Традиционного выступления не было, глава государства сразу перешел к дискуссии, которая в этот раз получилась довольно острой. Владимир Путин ответил на огромное количество вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой страны, продемонстрировав жесткую позицию России по всем международным вопросам: санкции, конфликт в Сирии, обострение на Украине и многие другие. Подробнее об этом рассказано в материалах Федерального агентства новостей.

Президент РФ и глава Крыма рассказали, что толкает подростков на преступления

Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На «Валдае», разумеется, не обошли тему керченской трагедии. По заявлению главы государства, причиной таких инцидентов является глобализация. «В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей», – сказал президент. Чуть ранее схожую точку зрения озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор заявил, что социальные сети подталкивают подростков к совершению преступлений: « Это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно». Тем временем, стала известна дата похорон погибших при расправе в Керчи. С ними простятся завтра, 19 октября в Крыму и Краснодарском крае. Рассматривается возможность транспортировки тела одного из погибших в Челябинскую область.

Украинским диверсантам дали отпор под Донецком

Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На юге ДНР не стихают минометные обстрелы мирных поселков. Под Донецком пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. Украинские штабы называют свои потери боевыми и нагнетают истерию в СМИ. Так диверсионно-разведывательная группа в количестве шести военнослужащих 56-й бригады ВСУ вступила в столкновение с военнослужащими Народной милиции ДНР под Донецком. Диверсанты были обнаружены на подступах к позициям дончан и встречены огнем республиканских сил. При отступлении двое силовиков были убиты, один ранен.

Сотни сирийских беженцев вернулись домой через переправу в Дамаске

Владимир Путин выступил на заседании «Валдая» | 18 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сотни вынужденных сирийских переселенцев вернулись в свои родные города через переправу Зомрани в западном районе Каламуна. Благодаря совместной работе властей Сирии и Ливана процесс возвращения беженцев активно продолжается. Накануне десятки частных автомобилей и грузовиков пересекли границу Ливана, чтобы доставить вынужденных переселенцев в их родные дома. Возвращение сирийских беженцев во многом стало возможным из-за побед сирийской правительственной армии, которая смогла освободить населенные пункты, находящиеся под контролем террористических организаций. Восстановление мира в городах и населенных пунктах Сирии побудило многих людей покинуть временные лагеря и отправиться на родину.

 