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Французские власти надеются обсудить с Путиным Крым и Украину

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Французские власти надеются обсудить с Путиным Крым и Украину

Париж, 18 октября. Французские власти хотели бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Крыма, а также ситуацию с юго-востоком Украины. Об этом заявил французский сенатор, представитель межпарламентской группы Франция — Россия Жерар Лонге.

«Мы бы хотели найти формальное соглашение по динамике ситуации в Крыму и на востоке Украины», — рассказал Лонге в беседе с журналистами.

Отметим, что у российского президента Владимира Путина запланирован визит в Париж 11 ноября, когда в стране пройдет празднование 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Напомним, что Крым стал российским в марте 2014 года после референдума. На нем больше 96% жителей полуострова высказались за присоединения к России. Референдум соответствовал нормам международного права. Однако Украина считает полуостров своей «временно оккупированной территорией».

Автор: Денис Коробейников
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