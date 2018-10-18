Россия спасла Сирию от расчленения: САР восстанавливается, несмотря на угрозы со стороны США

Президент России Владимир Путин напомнил участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай», зачем РФ начала операцию по уничтожению боевиков ИГ1 (запрещено в России) в Сирии. По словам российского лидера, терроризм представляет серьезную угрозу для всего мира, в том числе и для России.

«Терроризм представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в Сирии. Терроризм представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе и для Афганистана», — сказал глава государства.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что терроризм в современном мире — это проблема номер один.

«В свое время военный ученый [Александр] Свечин предсказывал, что XXI век будет веком мятежа и войны. Он имел в виду как раз террористические группы, которые будут вести боевые действия на территории различных государств, против них будут выступать регулярные вооруженные силы. Самое интересное заключается в том, что Свечин акцентировал внимание на том, что успех будет во многом зависеть от координации совместных усилий. Как видите, славные российские ученые прошлых лет оказались наиболее проницательными в прогнозах событий XXI века», — говорит политический аналитик.

Он также напомнил, что во время выступления на юбилейной Генассамблее ООН Путин сказал, что необходимо создать международный фронт борьбы с терроризмом и предложил сознать на Ближнем Востоке «антиигиловский» фронт по примеру антигитлеровской коалиции.

«Однако эту идею не поддержали, потому что Соединенные Штаты предпочли вести собственную игру, возглавляя НАТО. Конечно же, США проиграли: сегодня Россия на Ближнем Востоке единственное государство-гарант стабильности, а наша страна может решать вопросы по уничтожению террористических группировок», — заключил Андрей Кошкин.

Россия фактически спасла Сирию от судьбы, которую США готовили ей по аналогии с Ливией, — от расчленения и утраты суверенитета.

«Сегодня САР в состоянии зачистить оставшиеся районы от боевиков и приступить к мирному строительству, но обратите внимание, как мешали США со своей коалицией. Более полутора лет они «бомбили» халифат, а он лишь увеличивался в размерах и укреплялся. Только когда пришли ВКС РФ, удалось переломить хребет наиболее финансируемой террористической организации — «Исламскому государству»1, — напоминает собеседник агентства.

Сегодня Сирия вступает в фазу восстановления экономики и социальной инфраструктуры. Прикладываются усилия для того, чтобы сирийский народ возвращался из Европы.

«Европа сегодня не может стабилизироваться из-за миграционного кризиса. ЕС точно так же участвовал в нанесении ударов по Ближнему Востоку. Казалось бы, Сирию можно было бы восстанавливать совместно, чтобы беженцы могли вернуться, однако эту проблему Европа пока что не в состоянии решить», — констатировал Андрей Кошкин.

Он также напомнил, что президент России неоднократно выходил с конструктивными предложениями не только по борьбе с международным терроризмом, но и по восстановлению Сирии. Однако Запад остался к ним глух.

«Это серьезно напрягает весь мир. Почему? Потому что нет жесткой архитектоники безопасности, в частности в Европе. Нет четких совместных скоординированных действий по уничтожению боевиков. Этим занимается лишь Россия. США решают лишь свои меркантильные вопросы, связанные со свержением режимов в разных странах и установлением режимов, лояльных к Соединенным Штатам. При этом у них ничего не получается: зашли в Ирак, создавали все условия для того, чтобы Ирак смог воевать против Ирана, а в итоге у власти оказались проиранские силы», — напоминает Андрей Кошкин.

По его словам, Вашингтон проводит на Ближнем Востоке непродуманную политику, которая приводит к дестабилизации государств. Запад пользуется услугами террористических организаций, считает политолог.

«Для того, чтобы скрыть свои намерения, Запад идет на все возможные уловки: часть боевиков называет «умеренными», якобы они «хорошие». То есть получается, что есть «хорошие» террористы, а есть «плохие». Используются и многие другие способы, которые тормозят процесс борьбы со всеми террористическими организациями», — заключил Андрей Кошкин.

Владимир Путин считает, что иностранные государства должны уйти из Сирии, о чем он заявил на «Валдае». Если это произойдет, процесс мирного урегулирования будет протекать гораздо эффективнее.

«Наша официальная позиция: все иностранные войска должны из Сирии уйти. По мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии и в соответствии с пожеланиями сирийского правительства», — сказал президент РФ.

Андрей Кошкин подчеркнул, что слова президента отлично иллюстрируют сложную ситуацию, которая там сложилась.

Не обошел Путин стороной и участие Турции в сирийском кризисе. Он поблагодарил турецкое руководство за помощь.

«Мы видим, что они работают, выполняют свои обязательства, — констатировал российский лидер. — Не все еще боевики из Идлиба выведены. Но турецкие партнеры делают все, что надо. Там все непросто. Они даже перебросили туда военный госпиталь, потому что есть потери».

По словам Кошкина, в Идлибе была сложнейшая ситуация.

«Все находились на грани ракетного удара со стороны США и их союзников. Министерство обороны РФ предупредило весь мир о том, что готовятся провокации с химическим оружием, были обозначены даже конкретные районы, где это произойдет. Но благодаря тому, что руководители Турции и России смогли в течение четырех часов найти оптимальную, приемлемую сделку по созданию демилитаризованной зоны, удалось снять напряжение. За это на сессии Совбеза ООН президент США Дональд Трамп благодарил Иран, Россию и Турцию», — резюмировал доктор политических наук.

1 Организация запрещена на территории РФ.