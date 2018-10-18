Власти Крыма опубликовали реквизиты для оказания помощи пострадавшим в Керчи

Симферополь, 18 октября. Совет министров Республики Крым сообщил реквизиты для перечисления помощи пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи. Запись появилась на официальном сайте правительства Крыма.

В качестве назначения платежа необходимо указать: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым)».

Отмечается, что все собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию пострадавших в результате нападения на керченский колледж.

Ранее сообщалось, что шестеро детей из Керчи были доставлены в Москву. Жизнь троих из них поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв, примерно в это же время началась стрельба. В результате нападения погиб 21 человек. По разным данным, пострадали около 50 человек. Подозреваемым по делу является студент того же колледжа. Рядом с его телом были обнаружены боеприпасы и второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.