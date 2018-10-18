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Политика

Президент Франции не считает уход Асада условием достижения мира в Сирии

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Президент Франции не считает уход Асада условием достижения мира в Сирии

Париж, 18 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон не считает отставку президента Сирии Башара Асада условием политического урегулирования в САР. Об этом заявил французский сенатор, председатель межпарламентской группы Франция-России, бывший глава Минобороны Франции Жерар Лонге.

По его словам, Париж стремится к урегулированию конфликта в Сирии политическим путем, при этом президент Франции не считает, что уход Асада поможет решить сирийский кризис.

«Я констатирую, что французский президент теперь принимает позицию, что этот уход Асада с поста президента не является условием политического урегулирования в Сирии», — сказал Лонге.

Ранее страны Запада настаивали на отставке Асада, называя это главным условием для урегулирования конфликта в Сирии. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что дальнейшую судьбу Башара Асада может решать только народ Сирии.

Автор: Артем Никулин
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