В «Центроспасе» рассказали об эвакуации пострадавших при массовом убийстве в Керчи

Спецборт чрезвычайного ведомства доставил из Симферополя в Москву семь пострадавших во время трагедии в Керчи для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи в лучших лечебных учреждениях столицы.

Для проведения санитарной эвакуации все пациенты были транспортированы из Керчи в аэропорт Симферополя вертолетами Ми-8 МЧС России.

«Авиация МЧС России оснащена современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволит оказывать оперативную помощь пациентам во время полета», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Андрей Ярцев.

Как отметил спасатель МЧС, на протяжении авиарейса пострадавших сопровождали специалисты «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, а также специалист Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В настоящее время в Республике Крым с пострадавшими и родственниками погибших учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа продолжают работать психологи МЧС России, которые оказывают им информационную и психологическую поддержку. Кроме этого, на телефон «горячей линии» поступило порядка 400 звонков — психологи помогают жителям города справиться со стрессом после трагедии.

Напомним, вчера учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков пронес в колледж и активировал мощное взрывное устройство, после чего начал расстреливать всех встречных из ружья 12-го калибра. Впоследствии он свел счеты с жизнью на втором этаже колледжа. В результате нападения погиб 21 человек, еще более 50 пострадали — было принято решение некоторых из них срочно эвакуировать в крупные медицинские центры.