Уголовное дело за получение взятки возбуждено против вице-мэра Сочи

Сочи, 18 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против вице-мэра Сергея Юрина, бывшего вице-мэра Анатолия Рыкова, а также их подельников. Чиновников обвиняют в получении и дачи взяток.

По данным следствия, в 2015 году Рыков получил полномочия на выдачу разрешений на строительство. Вместе с Юриным и другими подельниками группа получала взятки за выдачу документов. Участников группы задержали 17 октября.

В 2016 году преступная группа получила взятку в размере 95 млн рублей за выдачу документов на строительства многоквартирного дома ООО «Мануфактура Юг» в Хостинском районе, сообщает телеканал «360».