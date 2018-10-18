Разумно и своевременно: в Госдуме оценили позицию Роскомнадзора по новой европейской конвенции о персональных данных

Россия подписала новую Конвенцию Совета Европы о защите персональных данных. По мнению Федеральной службы по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), модернизированная конвенция дает россиянам новые возможности при защите своих персональных данных.

Как пояснили Федеральному агентству новостей в ведомстве, подписав этот документ, Россия взяла на себя обязательства гармонизировать национальное законодательство в этой сфере с учетом положений новой Конвенции. В РКН пояснили, какие именно изменения могут быть внесены в российскую нормативно-правовую базу.

Первое — это требования к принципам пропорциональности, минимизации и законности сбора, обработки и хранения персональных данных. Большинство этих требований уже выполняется российским законодательством.

Второе — это введение новой категории так называемых «чувствительных данных» — речь идет о генетических данных, положение о защите которых разработал Роспотребнадзор.

Третье — это определение новых прав, предоставляемых гражданам, для управления своими персональными данными при их обработке с использованием современных алгоритмов.

Все эти вопросы сейчас активно обсуждаются на различных площадках с участием органов власти и представителей бизнеса.

Как отмечают эксперты, попытки бизнеса взять под свое крыло обработку и хранение персональных данных россиян в основном не учитывают интересы самих пользователей. Бизнес пытается забрать себе прерогативу аккумулировать все собранные данные, заявляя, что это якобы делается в целях развития цифровой экономики. Как правило, сотрудники общественных организаций, представляющие интересы пользователей, отрезаны от обсуждения этих проблем.

Однако подписание Россией Конвенции Совета Европы должно изменить эту ситуацию, отмечают специалисты. Этот документ, в отличие от часто недостаточно продуманных предложений бизнес-сообщества, предусматривает максимальную защиту прав пользователей на свои данные.

Особая тема — защита генетических данных граждан, и к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Это очень правильное решение, — отметил Онищенко, оценивая действия РКН по внедрению в жизнь подписанной Россией Конвенции. — Мы сейчас находимся на этапе развития, суть которого очень четко сформулировал один ученый. Он сказал: «Генетическому коду около трех миллиардов лет, пора его переписать». Понимаете? Такой подход демонстрирует с одной стороны безграничные возможности человека, а с другой — его не менее безграничную безответственность, и это вызывает серьезные опасения».

Онищенко напомнил, что еще на рубеже тысячелетий, после того, как был расшифрован геном человека, Россия приняла временный мораторий на проведение соответствующих исследований, потому что сначала нужно было оценить их опасность для человека.

«Все эти вещи требуют очень жесткого регулирования, — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы. — Кроме того, известно, что у разных этносов есть свои генетические особенности, включающие в себя как определенные преимущества, так и какие-то слабые стороны. А если речь идет о конкретном человеке, то его генетический паспорт — это вещь, требующая особой защиты. Мы порой делаем закрытыми данные о каких-то, грубо говоря, мелочах, так что доступ к генетическому коду человека должен быть защищен особо тщательно. В противном случае человек будет крайне уязвим для любого вмешательства извне, а это по-настоящему опасно».

Поэтому принимаемые сегодня меры регулирования во всех этих чувствительных областях разумны и своевременны, подчеркнул парламентарий.