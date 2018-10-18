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Путин предостерег Киев от подражания Саакашвили

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Путин предостерег Киев от подражания Саакашвили

Сочи, 18 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что украинским властям не следует идти по стопам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, после президентства которого страна утратила значительные территории.

По словам Путина, украинские власти проводят антигосударственную политику, которой придерживался грузинский президент Саакашвили. Российский лидер напомнил, что в результате действий Саакашвили Грузия потеряла часть своих территорий.

«Было бы очень печально, если бы сегодняшняя украинская власть пошла по его стопам», — подчеркнул  Путин.

Автор: Денис Коробейников
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