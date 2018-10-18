Сирия: кто и зачем обвиняет Дамаск в осаде лагеря беженцев «Рукбан»

На ресурсах сторонников сирийской вооруженной оппозиции набирает обороты информационная кампания, призванная переложить вину за гуманитарную обстановку в лагере «Рукбан» на официальный Дамаск. Кому и зачем это выгодно — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

После активной публикации соответствующих плакатов, в социальных сетях появилось видео, на котором мальчик из лагеря «Рукбан» обращается сирийскому правительству, призывая «выпустить беженцев».

«Мы не хотим вашу гуманитарную помощь. Мы только хотим, чтобы нас отпустили отсюда. Смотрите на пыль (Имеется в виду песчаная буря. — Прим. ФАН.). Нам не нужна ваша помощь, просто дайте нам выйти в любое другое место. Это не жизнь здесь. Куда нам деться?», — кричит ребенок на видео.

Это не единственное обвинение официального Дамаска в «осаде» лагеря «Рукбан», который находится на оккупированной США территории в районе Ат-Танфа, расположенного на сирийско-иорданской границ. 13 октября один из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малик аль-Тали призвал поддержать «осажденных» беженцев путем проведения атак на позиции Сирийской Арабской Армии.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты, а не официальный Дамаск, не хотели пропускать гуманитарные конвои в «Рукбан», о чем не раз заявляли и российские представители. И только вчера США согласились гарантировать безопасность гуманитарному конвою ООН, который должен доставить помощь жителям лагеря беженцев, о чем вчера журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«После долгих проволочек США согласились, наконец, предоставить гарантии безопасности в произвольно установленной ими 55-километровой зоне вокруг своей незаконной базы Ат-Танф для гуманитарного конвоя ООН», — сказала Мария Захарова.

Кто и с какой целью начал очередную информационную кампанию против Дамаска, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Андрей Онтиков.

«С того момента, как юго-запад Сирии оказался полностью очищен от всех вооруженных группировок, которые либо ушли в Идлиб, либо сейчас сражаются бок о бок с сирийской армией, после операции САА против ИГИЛ1 (запрещено в РФ) в Эс-Сувейде, у американцев остается все меньше и меньше аргументов для сохранения своего присутствия в районе Ат-Танфа. Информационная кампания по поводу того, что сирийцы якобы осаждают лагерь «Рукбан», — это попытка США найти оправдание своему нахождению в районе сирийско-иорданской границы. Но те, кто ведут эту кампанию, кажется, живут в параллельной реальности», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что, когда сирийцы попытались просто переступить границу 55-километровой зоны в июне этого года, американцы тут же нанесли по ним авиаудар.

«Эта территория, к сожалению, абсолютна запретна для сирийцев. О какой-то осаде «Рукбана» силами САА говорить не приходится. Речь идет все-таки об обычных людях: женщинах, стариках, детях, которым действительно нужна гуманитарная помощь. Что касается обвинений в адрес сирийцев, которые якобы запрещают доставку гумпомощи, доставить ее можно и через территорию Иордании по согласованию с теми же американцами», — рассказал Андрей Онтиков.

Эксперт подчеркнул, что не видит никаких препятствий для доставки гумпомощи с территорий, которые контролируют сирийские власти. Единственное, на чем всегда настаивал официальный Дамаск, — это то, что гуманитарные конвои должны быть проверены и проинспектированы.

«Неоднократно были случаи, когда под видом гумпомощи в такие места завозили оружия, поэтому у сирийцев, в общем-то, подход достаточно здравый, на мой взгляд. Другое дело, что когда такого рода помощь доставляли, как это неоднократно происходило в других районах Сирии, ее просто разграбляли боевики и до конечного потребителя, то есть того, кто в ней нуждался больше всего, она просто не доходила. По примеру Восточной Гуты все это оказывалось у джихадистов, которые в лучшем случае продавали ее по баснословным ценам. В данном случае информационная кампания, которая сейчас идет имеет цель оправдать сохранение американского присутствия в Ат-Танфе», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.