Елена Скрипаль рассказала, когда последний раз говорила с внучкой

Москва, 18 октября. Мать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена рассказала, что с июля не получала звонков от сына и его дочери Юлии. По ее словам, во время последнего разговора Юлия Скрипаль обещала скоро вновь позвонить в Россию, однако этого с тех пор так и произошло.

«Я с папой, он рядом, но он не может говорить, потому что у него болит горло», — вспомнила Елена слова Юлии, сказанные во время последнего разговора.

Елена Скрипаль также заявила, что хотела бы отправиться в Великобританию, чтобы навестить сына, отмечает издание Daily Mail.

Напомним, в марте Лондон сообщил об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Великобритания обвинила в причастности к покушению российские спецслужбы. Москва неоднократно отвергала все обвинения.

Осенью Лондон объявил «подозреваемыми» в отравлении Скрипаля Алекснадра Петрова и Руслана Боширова, которые, впрочем, оказались простыми туристами, которые прибыли в Солсбери в день отравления Скрипаля, чтобы посмотреть на знаменитый готический собор.