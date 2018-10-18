Капитан «Механика Погодина» обратился к Порошенко с открытым письмом

Москва, 18 октября. Капитан российского танкера «Механик Погодин», задержанного в августе в порту Херсона, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Михаил Замятин попросил Порошенко помочь судну и команде вернуться домой.

«Вы должны защитить верховенство права, беспристрастно рассмотреть ситуацию и вынести решение, которое подтвердит готовность Украины обеспечить гарантированные права для партнерских иностранных компаний, неукоснительно придерживающихся норм украинского, международного и морского права», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Замятин объяснил, что, на самом деле, «Механик Погодин» уже 7 лет находится на балансе компании «В.Ф. Танкер», которая не внесена ни в один санкционный список. Все необходимые документы, которые подтверждают это, компания передала и в погранслужбу Украины, и в СБУ, что, однако, никак не повлияло на ситуацию с российским судном.

По словам капитана танкера, Порошенко должен отреагировать на заявления украинских политиков, призывающих к силовому захвату судна и аресту команды. За этими призывами, уверен Замятин, стоит желание нарастить военное присутствие в Азовском море.

«Конфликт выгоден определенным силам Украины, разрушающим экономические связи. Порт Херсона, например, после двухмесячной задержки нашего судна в его акватории, остался без перегрузки, и проблема не только в том, что танкер мешает работе порта, но и в непредсказуемости действий местных органов власти и силовиков», — говорится в обращении к Порошенко.

Капитан «Механика Погодина» напомнил, что моряки привыкли защищать свое судно, как родной дом. В этих условиях Замятин призвал Порошенко остановить нарушение прав собственности и прав человека, которое угрожает жизни и здоровью команды судна.

Напомним, российский танкер «Механик Погодин» прибыл в порт Херсона 10 августа, покинуть его с тех пор судну не разрешают. Российское судно выполняло перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору в интересах канадской компании, о чем прекрасно знали в погрансужбе Украины. Причиной задержания судна киевские власти называют то, что финансированием строительства танкера якобы занималась компания, включенная в санкционные списки.