Шестеро детей из Керчи поступили в московский НИИ детской хирургии и травматологии

Москва, 18 октября. Шестеро детей, пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже, доставлены в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что к приему пациентов подготовлены все необходимые условия.

«К их приезду сформированы бригады лучших врачей, подготовлены реанимационные», — написал Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что медики диагностировали у пострадавших взрывные осколочные раны. Трое детей находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сергей Собянин заверил, что специалисты делают все необходимое для спасения жизней и выздоровления пациентов.

Шестеро детей из Керчи поступили в НИИ детской хирургии и травматологии. К их приезду сформированы бригады лучших врачей, подготовлены реанимационные. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 октября 2018 г.

Напомним, 17 октября в керченском колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, жертвами нападения стал 21 человек. Кроме того сообщалось, что пострадали до 50 человек. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.