Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 18 октября.

Правительство Республики Крым опубликовало список погибших в политехническом колледже Керчи. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи.

Директор охотничьего магазина «Сокол» Анатолий Лунев рассказал, что студент, устроивший стрельбу в политехническом колледже в Керчи, купил 16 пачек боеприпасов. По словам Лунева, он показал продавцу специальное удостоверение. «Все по закону»: директор охотничьего магазина рассказал о покупке стрелка из Керчи.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. Первый же залп наших ВМФ остудит их пыл: в России объяснили невозможность проведения учений НАТО в Азовском море.

Подруга Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи, рассказала, что у молодого человека были сложные отношения с окружающими. По словам девушки, над Росляковым издевались и насмехались одногруппники. «Унижали его и издевались»: подруга стрелка из Керчи рассказала о возможных мотивах убийства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин своеобразно выразил соболезнования жителям Керчи, где накануне произошла трагедия, унесшая жизни 20 человек. Пользователи Сети отметили, что украинскому министру иногда разумнее промолчать. «Иногда лучше промолчать»: «соболезнования» Климкина Керчи возмутили украинцев и россиян.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался со студентами политехнического колледжа Керчи, где накануне в результате взрыва и стрельбы погибли 21 человек. Студенты керченского Политеха: «Пройти в здание с оружием можно было без проблем».

Утром в четверг была опознана последняя погибшая в Керчи, передает корреспондент ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, это 18-летняя ученица колледжа Ксения Б. Последней опознанной жертвой «керченского стрелка» стала 18-летняя ученица колледжа.

Один из украинских телеканалов провел опрос, в ходе которого выяснил, как граждане Украины относятся к русскому языку. Стало известно, как украинцы относятся к русскому языку

46% военных США уверены, что их страна примет участие в большой войне уже в следующем году. В 2017 году такую точку зрения высказывали лишь 5% опрошенных. Мир летит в тартарары: эксперт объяснил, почему армия США ждет начала глобальной войны.

Украинский полковник Евгений Петренко, погибший в результате крушения истребителя Су-27УБ на учениях «Чистое небо» командовал 40-й тактической бригадой тактической авиации, жертвами авианалетов которой в 2014 году стали десятки мирных жителей ДНР. Кровавые удары по Донбассу, смерть детей под завалами: чем известен погибший на Украине летчик Су-27.