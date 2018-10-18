«Никого не досматривают»: вахтерша рассказала о проблемах с безопасностью в керченском колледже

Керчь, 18 октября. Вахтер Керченского политехнического колледжа рассказала, как подозреваемому удалось пронести на территорию учебного заведения оружие и взрывчатку.

По ее словам, на входе в колледж стоит арочный металлодетектор, однако карманы и сумки студентов никто не досматривал, так как металлоискатель постоянно реагировал на телефоны и ключи, передает Life.ru.

«Рамки пищат у всех, они же с телефонами, ключами, так что никто никого не проверяет», — сказала вахтерша.

Женщина также добавила, что после взрыва она пыталась вызвать экстренные службы с помощью тревожные кнопки, однако сработала только пожарная сигнализация. При взрыве вахтерша получила сквозное ранение ноги, однако не заметила этого и бросилась на помощь пострадавшим детям.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь по учащимся из помпового ружья. В результате нападения погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения.