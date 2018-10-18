Путин: Моя любовь к России многократно возросла за годы президентства

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что до вступления в должность главы государства не так хорошо знал Россию, однако за годы президентства ему удалось убедиться в мощи и мудрости российского народа. Об этом Путин сообщил в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Я ведь не так хорошо знал Россию. Я русский, мои предки русские, но моя предыдущая жизнь и работа были связаны с международной деятельностью по большей части. Я 20 лет в разведке проработал», — приводит слова Путина корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент отметил, что за последние годы его любовь к России многократно возросла. Глава государства добавил, что ему удалось увидеть насколько глубокая и мощная страна и убедиться в мощи и мудрости российского народа.

Президент РФ добавил, что к России на международной арене всегда относились «прилично». Когда Россия переживала сложные времена, союзники с радостью отправляли гуманитарную помощь.

«Я очень рассчитываю на то, что мы преодолеем трудности. Будем укрепляться изнутри», — сказал Путин.

По словам президента, именно внутреннее укрепление государства даст возможность выстраивать полноценные отношения с партнерам на международной арене.