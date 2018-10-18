Больше товаров не осталось: Путин уличил власти Украины в торговле русофобией
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Сочи, 18 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что надеется на выстраивание отношений с новым руководством Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей с международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам российского лидера, необходимо подождать, когда на Украине закончится очередной внутриполитический цикл.
«Я очень надеюсь, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения. Мы очень этого хотим», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что власти Украины торгуют только русофобией.
«Больше товаров там не осталось», — отметил президент России.