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Больше товаров не осталось: Путин уличил власти Украины в торговле русофобией

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Больше товаров не осталось: Путин уличил власти Украины в торговле русофобией

Сочи, 18 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что надеется на выстраивание отношений с новым руководством Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей с международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, необходимо подождать, когда на Украине закончится очередной внутриполитический цикл.

«Я очень надеюсь, что с новым руководством Украины  удастся выстраивать отношения. Мы очень этого хотим», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что власти Украины торгуют только русофобией.

«Больше товаров там не осталось», — отметил президент России.

Автор: Алексей Громов
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