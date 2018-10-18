Путин назвал самую острую проблему Украины

Сочи, 18 октября. Киевские власти проводят антинародную политику, основной проблемой Украины при этом остается кризис в Донбассе. Таким мнением, выступая на заседании клуба «Валдай», поделился президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Самой острой проблемой Украины является кризис на территории Донбасса, а самый плохой способ наладить отношения — это убийства. Правильный способ — это соблюдение минских договоренностей. Это же компромиссный документ. Украина на него согласилась, однако очевидно, что нынешние украинские власти не собираются выполнять минские соглашения», — сказал Путин.

Российский лидер предупредил, что участникам урегулирования чрезвычайно важно не допустить обострения ситуации в преддверии президентских выборов на Украине.

«[Нужны шаги], чтобы не возникло искушения обострить ситуацию в ходе подготовки к президентским выборам. Нынешние украинские власти проводит антинародную политику. Так же ее в свое время пытался скрыть Михаил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию», — подчеркнул президент России.

Напомним, военный конфликт в Донбассе продолжается более четырех лет. ВСУ начали операцию в регионе после того, как в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики отказались принять произошедший в Киеве госпереворот. Жертвами конфликта в Донбассе, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.