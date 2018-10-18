«Мне бы в хоккей поиграть»: Путин рассказал о планах после «Валдая»
Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин на затянувшемся заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что собирается вылететь в Узбекистан и успеть поиграть в хоккей.
Ведущий пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» поинтересовался у президента России, каких перемен хотел бы глава государства. Не сильно довольный затянувшимся заседанием, президент подметил, что хотел бы быстрее уже закончить обсуждения.
«Мне еще в Узбекистан лететь надо, а я еще хочу в хоккей поиграть», — добавил Путин.
В этом году заседание дискуссионного клуба проводится в измененном формате. Президент РФ отметил, что его смущает новый формат – обычно на сцене присутствуют несколько спикеров. Путин сообщил о готовности «солировать», однако выразил надежду, что выступление не затянется.
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