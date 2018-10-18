Путин рассказал о главном преимуществе России

Сочи, 18 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал главное преимущество России, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом российский лидер сказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин отметил, что в России «много недовольных» в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

«Мало кому это нравится. Но знаете, в чем преимущество России? У нас люди умные. И все понимают», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, принятыми Госдумой, возраст выхода на пенсию в России для женщин должен составить 60 лет. Благодаря поправкам президента РФ законопроект удалось смягчить. Предусмотрены меры по созданию и сохранению льгот для лиц предпенсионного возраста.