British American Tobacco закроет завод в Саратове из-за падения спроса на сигареты

Саратов, 18 октября. Компания British American Tobacco приняла решения о закрытии сигаретной фабрике в Саратове.

Представители компании рассказали, что приняли решение закрыть производство после сокращения табачного рынка в России. Оно связано с увеличением стоимости сигарет, повышением акцизов, а также увеличением доли контрафактной продукции.

Как сообщают «Ведомости», British American Tobacco производит сигареты «Ява золотая», Kent, Vogue и другие. В 2017 году саратовская фабрика выпустила 17,8 млрд сигарет.

«Решение о пересмотре производственных мощностей было тщательно продуманным и будет реализовано постепенно, чтобы минимизировать негативные последствия», — сообщили представители BAT.

Фабрика British American Tobacco будет работать до конца 2019 года.

Отметим, что производство сигарет переедет из Саратова в Санкт-Петербург. Завод BAT в Северной столице за прошлый год произвел 33,4 млрд сигарет.