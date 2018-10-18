Египет подталкивает сирийскую оппозицию к диалогу с Дамаском — Путин

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин высоко оценил участие Египта в сирийском урегулировании. Выступая на заседании клуба «Валдай», глава государства отметил, что каирская платформа влияет на оппозицию в САР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Участие Египта [в сирийском урегулировании] является заметным. Есть так называемая платформа каирская, которая объединяет ряд оппозиционных группировок. Каир влияет на этих людей [на оппозицию], подталкивая их к совместной работе с правительством Сирии», — сказал российский лидер.

Напомним, выступая на заседании клуба «Валдай», президент Путин также отметил, что Россия начала военную кампанию в Сирии, чтобы противостоять терроризму. С этой угрозой, уверен Путин, можно бороться только сообща.