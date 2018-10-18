Глава Facebook Цукерберг и «банда 13 друзей» против заговора акционеров-«пенсионеров»

Сразу несколько государственных инвестиционных фондов США, держателей акций компании Facebook, поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров этой социальной сети. Инициатива миноритарных акционеров Facebook связана с целым рядом управленческих ошибок и неудач, которые, по мнению подавших предложения, напрямую увязаны с промахами «отца-основателя».

Однако противостояние нынешнего председателя совета директоров и акционеров-«пенсионеров», желающих его скинуть, обещает быть непростым: у каждой из сторон есть возможность повлиять на конечный результат конфликта. Пока что Цукерберг и его друзья среди топ-менеджмента соцсети с переменным успехом отбиваются от заговора акционеров, но все может измениться уже весной.

В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Несите нового директора, этот сломался!

«Чтобы вывести Facebook из той неприятной истории, в которой он оказался, и восстановить доверие американцев и инвесторов, необходим независимый председатель совета директоров», — с такими словами к акционерам компании обратился в своем публичном заявлении казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер.

Этот человек контролирует деятельность пенсионного фонда госслужащих города. Пенсионный фонд Нью-Йорка является одним из крупнейших в стране: его активы составляют более 195 млрд долларов.

К заявлению Стрингера уже успели присоединиться казначеи штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания, чьи фонды также являются акционерами Facebook. Судя по всему, речь идет о скоординированной акции государственных фондов против Марка Цукерберга, так как в противном случае сложно объяснить практически одновременную публикацию таких требований.

Впрочем, в последнее время тучи над генеральным менеджментом Facebook сгущались уж слишком заметно: только за 2018 год социальная сеть оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Facebook последовательно был обвинен в организации возможного вмешательства в выборы в США и распространения ложной информации, в массовой передаче данных пользователей третьим лицам без оформленного на то согласия, в использовании профилей клиентов сети для работы коммерческих программ, а также во взломе десятков миллионов аккаунтов весьма неясной природы.

Все это отразилось на состоянии акций компании: с июля 2018 года они упали на 27%. Особенно же неприятным стало то, что такое резкое падение произошло после почти пятилетнего периода постоянного роста, когда казалось, что акции Facebook будут расти в цене вечно.

Кроме того, в последнее время Facebook явно стал задыхаться без новых идей и продуктов, а еще одним ударом для компании стало то, что в этом году ее покинули основатели сервисов Instagram и WhatsApp, на идеях которых возникли и развивались эти продукты Facebook.

Судя по всему, «заговор» против Цукерберга готовился еще с июня — именно тогда в прессе было опубликовано письмо фонда Trillium Asset Management, в котором впервые именно «отец-основатель» был назван главной проблемой Facebook на текущем этапе. Интересы компании, по мнению фонда, вступили в прямое противоречие с амбициями и убеждениями самого Цукерберга.

Магия акционерных процентов

Тем не менее, 34-летний миллиардер может не опасаться «бунта на корабле». В отличие от многих других публичных компаний, в которых их первые учредители имеют к настоящему времени лишь формальный вес в собраниях акционеров, у Цукерберга до сих пор сохранился достаточный вес в голосующих акциях.

Связано это с хитрой системой видов акций, которую разработал и воплотил в структуре акционерного капитала сам Цукерберг. Несмотря на то, что формально он владеет лишь 19,6% всех акций Facebook, этого вполне достаточно для контроля над ключевыми решениями компании.

Еще в 2016 году Facebook выпустил акции так называемого класса C в дополнение к голосующим классам акций A и B. Особенностью новых акций стало весьма спорное, а в перспективе и мошенническое решение: новые бумаги были лишены права голоса на акционерном собрании Facebook, предполагая только выплату дивидендов от прибылей компании.

Каждый из обладателей акций класса A или B получил по две акции класса С на одну существующую у него в качестве дивидендов; кроме того, акции класса С стали торговаться на открытой бирже. Эти-то акции и позволили Цукербергу безболезненно заниматься самопиаром — в частности, вкладывать их в различные благотворительные фонды, но при этом не терять контроля над Facebook.

Сегодня каждый держатель одной акции класса A имеет один голос на общем собрании акционеров, а держатель акции класса B — десять голосов. 76,4% акций класса B находятся во владении самого Цукерберга, что обеспечивает ему (с учетом принадлежащих ему около 3,9 млн бумаг класса A) 53,8% голосов на собрании акционеров.

Некоторые поддерживающие Цукерберга члены совета директоров компании также добавляют ему веса: таким образом «отец-основатель» контролирует около 59,9% голосов — этого вполне хватает на продавливание любых, даже самых непопулярных решений.

Кстати, схемка с неголосующими акциями класса С была принята исключительно за счет того, что Цукерберг до сих пор может единолично принимать практически любые решения по судьбе Facebook.

Что у вас нового, Марк?

Однако двуличная схема с неголосующими акциями класса С хорошо работала лишь пока цена акций Facebook и его прибыли стабильно росли. В конце концов, множество миноритарных акционеров отнюдь не горит желанием управлять компанией, предпочитая получать стабильный и гарантированный доход — либо в виде дивидендов, либо за счет роста стоимости ценных бумаг.

Однако, как уже было сказано, в июне 2018 года эта идиллия оборвалась. На сегодняшний день большая часть акционеров Facebook сидят в минусах, справедливо считая, что Цукерберг, как минимум, отвечает за последние провалы. В силу этого все большее количество обманутых инвесторов Facebook открыто заявляют о необходимости передать должность председателя независимому директору, который «помог бы» основателю компании изменить корпоративное управление и вернуть старые добрые времена, когда акции социальной сети и ее прибыли росли как на дрожжах.

Пока что обе стороны конфликта лишь готовят почву для будущего сражения. Государственные фонды прекрасно понимают, что свалить диктатуру Цукерберга в Facebook непросто: в 2017 году аналогичное предложение разделить должности не смогло набрать нужного большинства голосов именно за счет решающей доли Цукерберга и еще 13 топ-менеджеров и директоров компании.

Нынешнее предложение акционеров Facebook, противостоящих Цукербергу и его «банде 13 друзей», может быть вынесено на голосование на годовом собрании акционеров в мае 2019 года. Таким образом, у менеджмента осталось полгода, чтобы вернуть компанию на траекторию устойчивого роста. В противном случае затыкать рты неголосующим владельцам акций класса С будет все сложнее, а положение Цукерберга, незыблемое сейчас, все чаще будут подвергать сомнению.