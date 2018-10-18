Рада разрешила забирать квартиры за долги

Киев, 18 октября. Верховная рада Украины приняла новый Кодекс по процедуре банкротства. Согласно документу, устанавливается пятилетний срок реструктуризации долга по валютной ипотеке, а также отменяется запрет на изъятие квартир у неплательщиков.

«С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», – говорится в документе.

Мораторий на изъятие жилой площади был введен в 2014 году и привел к тому, что выросло число должников по ипотеке. Согласно новым правилам реструктуризации, долг кредитора по валютной ипотеке конвертируется в гривну по курсу Банка Украины, и погашается должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100%.