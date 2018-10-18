Сирия новости 18 октября 19.30: САА направила подкрепление в Эс-Сувейду, боевики ССА проводят обыски в Алеппо

Сирия, 18 октября. САА направила подкрепление для борьбы с ИГ1 в Эс-Сувейду, боевики ССА проводят обыски в районе Африна, жители Даръа получили гуманитарную помощь. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, направили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Национальный фронт освобождения»: обстреливает Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): проводит обыски в районе Африна.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады правительственных войск САР уничтожают мины и боеприпасы радикальных исламистов в населенном пункте Дейр аль-Асафир недалеко от сирийской столицы. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NationalDefens).

Ранее сообщалось, что взрывные работы проводятся в районе Хамурия Восточной Гуты. Напомним, данные территории провинции Дамаск были освобождены от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Боевики вынужденно согласились с условиями Сирийской арабской армии (САА) и сдали свои позиции в регионе в обмен на возможность беспрепятственно уехать в северную часть страны.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» продолжают обстреливать кварталы административного центра провинции Алеппо. Данных о пострадавших нет.

В окрестностях Африна продолжаются рейды «Сирийской свободной армии» (ССА), пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NRVR11). Ранее сообщалось, что в данном районе боевики протурецкой группировки захватили трех радикалов YPG.

Провинция Даръа

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что недавно возобновивший свою работу погранпереход между Сирией и Иорданией пользуется большой популярностью. Информационное агентство Damascus Now сообщает, что через Насиб в САР прибыли члены союза адвокатов Иордании.

Волонтеры Красного Креста доставили в район Аль-Ляджат провинции Даръа гуманитарную помощь, пишет Twitter-канал (@SYRedCrescent). Местные жители получили 2700 продуктовых наборов.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться вглубь вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. Военный источник передает в Telegram (@NRVR11), что в данный район было направлено подкрепление правительственных войск.

Напомним, сирийская армия ведет зачистку территорий этой части Эс-Сувейды от банд «Исламского государства»1. Террористы продолжают скрываться в заброшенных строениях и пещерах и оказывают сопротивление САА. Ранее армия САР окружила радикалов, отрезав их от путей снабжения оружием, а также источников питания и питьевой воды.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)