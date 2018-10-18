Пилят сук, на котором сидят: Путин раскритиковал США за подрыв доверия к доллару

Сочи, 18 октября. США своими действиями подрывают доверие к доллару как к платежному инструменту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Владимиру Путину задали вопрос о дедолларизации экономики. Президент России отметил, что в структуре торгового оборота РФ с Европейским союзом доля платежей в долларах составляет 41%, с Азией — 31%. Владимир Путин подчеркнул, что об уходе от доллара говорит не только Россия. Он напомнил слова президента Франции о том, что Европе необходимо повысить экономический суверенитет.

«Наши американские друзья пилят сук, на котором сидят. Это типичная ошибка империи. Я сейчас никого не ругаю. Но империя иногда думает, что может пойти на какие-то ошибки. Однако наступает момент, когда с этим не справиться. Они (США — Прим. ред.) подрывают доверие к доллару как к платежному инструменту», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что в условиях ужесточения американских санкций другие страны начинают задумываться о целесообразности таких ограничений. По словам Владимира Путина, страны ЕС хотят торговать с Ираном и не считают, что Тегеран допустил какие-то нарушения. Ранее США вышли из «ядерного соглашения» по Ирану и разморозили санкции против страны.

Владимир Путин также отметил, что Россия продолжит двигаться к переходу на международные платежи в национальных валютах.