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Путин возложил на США ответственность за исчезновение саудовского журналиста

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Путин возложил на США ответственность за исчезновение саудовского журналиста

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что США несут ответственность за исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, так как он проживал на территории Соединенных Штатов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Он ведь жил в Соединенных Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло», — сказал Путин.

Напомним, 2 октября в Турции пропал саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Журналист вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез. По словам невесты Хашукджи, сотрудники генконсульства пригласили журналиста для оформления документов, при этом ее в здание дипмиссии не пустили, однако девушка осталась ждать своего жениха на улице. Через пять часов один из сотрудников саудовского консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщила, что Хашкаджи был убит в здании консульства в Саудовской Аравии в Стамбуле, а его тело расчленено. 

С 2017 года Хашукджи жил на территории США и работал журналистом в американской газете Washington Post.

Автор: Артем Никулин
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