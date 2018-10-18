Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Такие разработки очень опасны»: Путин отреагировал на генетические исследования США в Грузии

124
0 Оставить комментарий

«Такие разработки очень опасны»: Путин отреагировал на генетические исследования США в Грузии

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал информацию о генетических исследованиях США в Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин констатировал, что сообщения об американских генетических разработках в лаборатории в Грузии вызывают опасения.

«Разработки, если они ведутся, очень опасны. Вызывает тревогу. Из того, что я видел, разрабатываются препараты, которые могут избирательно влиять на человека в зависимости от его этнической группы. Во втором и третьем поколении происходят такие изменения, которые меняют изначальный облик. Если это так, то это большая угроза. Надо заранее сесть и выработать единые правила действия в этой области», — обратил внимание российский лидер.

«Такие разработки очень опасны»: Путин отреагировал на генетические исследования США в Грузии

Ранее СМИ сообщили, что США применяют против Грузии биологическое оружие. Этот материал опубликовали авторы портала Strategic Culture.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое