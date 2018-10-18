«Такие разработки очень опасны»: Путин отреагировал на генетические исследования США в Грузии

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал информацию о генетических исследованиях США в Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин констатировал, что сообщения об американских генетических разработках в лаборатории в Грузии вызывают опасения.

«Разработки, если они ведутся, очень опасны. Вызывает тревогу. Из того, что я видел, разрабатываются препараты, которые могут избирательно влиять на человека в зависимости от его этнической группы. Во втором и третьем поколении происходят такие изменения, которые меняют изначальный облик. Если это так, то это большая угроза. Надо заранее сесть и выработать единые правила действия в этой области», — обратил внимание российский лидер.