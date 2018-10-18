Скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко

Киев, 18 октября. Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко скончался на 32-м году жизни. Об этом написал основатель группы и отец солиста Анатолий Бондаренко в Facebook.

«Сегодня в 4.04 умер Сережа», — говорится в сообщении.

Причины смерти основатель группы не указал.

Группа «Нэнси» создана в 1992 году автором-исполнителем из Донецкой области Анатолием Бондаренко. Сын основателя группы вошел в состав в начале 2000-х годов в качестве солиста «Нэнси». Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом», вышедшая в 1992 году.

Концерт группы в Киеве был запланирован на декабрь 2018 года.