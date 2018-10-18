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США пригрозили ужесточать «украинские» санкции против России каждые несколько месяцев

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США пригрозили ужесточать «украинские» санкции против России каждые несколько месяцев

Вашингтон, 18 октября. Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер сообщил о планах американской администрации каждые несколько месяцев ужесточать односторонние санкции в отношении Российской Федерации, которые связаны с конфликтом в Донбассе.

Выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне, дипломат отметил, что американская сторона старается увеличить давление на Россию, которое предполагает под собой сохранение санкций и их периодическое ужесточение с течением времени. 

«Это — тот самый трек, по которому следует администрация Трампа», — подчеркнул Волкер.

Ожидается вступление в силу дополнительных санкций «каждый месяц или два или около того», добавил американский дипломат.

Курт Волкер

Напомним, в августе президент России Владимир Путин выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики.

Автор: Тимур Румянцев
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