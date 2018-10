Новые гаубицы США высмеяли из-за стволов «длиной с телеграфный столб»

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи The Army’s New Howitzer Barrel is Ridiculously Long («Ствол новой американской гаубицы оказался смехотворно длинным»), опубликованной на портале Popular Mechanics.

Армия США готовится модернизировать свои гаубицы и удвоить дальность их стрельбы. Теперь гаубицы М109А7 Paladin и М777, вероятно, смогут поддерживать дружественные силы со значительно более дальнего расстояния.

Что интересно: частью модернизации является пушка длиной с телеграфный столб.

Полевая артиллерия снова в моде. Последние два десятилетия США в ходе военных действий в таких местах как Ирак и Афганистан в основном опирались на пехоту — но возможность войны с крупными державами вроде России и Китая заставила обратить внимание на артиллерию. Гаубицы и ракетные установки являются основным средством огневой поддержки сухопутных войск в обычном бою и могут поражать цели за километры от вражеских линий.

Армия США имеет очень хорошее артиллерийское вооружение, в том числе самоходную гаубицу M109A7 Paladin и буксируемую гаубицу M777. Однако стрельба на длинные дистанции — не их конек. Оба орудия могут стрелять на расстояние 22 км обычными снарядами и 30 км — активно-реактивными снарядами (АРС). Ракетные ускорители в АРС дают снаряду дополнительный толчок, но из-за них приходится жертвовать силой боевого заряда и точностью боя.

Проблема в том, что русские пушки стреляют еще дальше. Одна из более старых российских самоходных гаубиц, «Мста», может стрелять на расстояние до 38 км, в то время как новая гаубица «Коалиция» имеет дальность 70 км. Это означает, что американские гаубицы вынуждены работать в зоне досягаемости российских орудий, а «Коалиция» сможет обстреливать артиллерийские силы США, не боясь получить ответный удар.

Программа пушечной артиллерии увеличенной дальности является попыткой выиграть больше расстояния в борьбе с российской артиллерией путем улучшения существующих американских пушек. В краткосрочной перспективе, как пишет Breaking Defense, это включает в себя новые АРС XM113, которые приблизят дальность существующих пушек к отметке в 38 км. XM113 будут введены в эксплуатацию через два или три года. АРС, новое ракетное топливо и новый сверхдлинный ствол гаубицы вместе взятые помогут добиться дальности, близкой к 70 км.

Новый ствол гаубицы, недавно протестированный на полигоне «Юма», имеет длину 58 калибров. В пушечной и гаубичной терминологии калибр ствола — это не его диаметр, а длина. В данном случае длина в 58 раз превышает диаметр. Чтобы определить длину гаубицы калибра 155/58, умножьте 155 мм на 58. Это 8990 миллиметров в длину — то есть почти 9 метров. Это примерно на 180 см больше, чем длина существующей пушки на гаубице М109.

Более длинный ствол позволяет пороховым газам, образующимся при сжигании ракетного топлива, дольше воздействовать на снаряд, давая ему бо́льшую скорость. А большая скорость означает большую дальность. Например, короткоствольная винтовка будет иметь более низкую начальную скорость и меньшую дальность стрельбы, чем винтовка с более длинным стволом.

В дополнение к программе пушечной артиллерии увеличенной дальности армия США готовит новый артиллерийский снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем от Nammo. Nammo, норвежская компания и подрядчик в программе XM113, утверждает, что ее снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) может достигать дальности в 90 км или более. Благодаря ПВРД, снаряд использует окружающий воздух в качестве топлива, что уменьшает потребность в топливе внутри самого снаряда.

Новая технология позволит поддерживать конкурентоспособность американской артиллерии в сравнении с российской, по крайней мере пока армия занята покупкой замены для боевой машины пехоты M2 Bradley и основного боевого танка M1 Abrams. Однако стоит отметить, что такая длина ствола несколько усложнит проходимость для танка, особенно в лесах и городских районах.