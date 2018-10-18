«Прыгали из окон с оторванными руками и ногами»: выжившие студенты колледжа в Керчи рассказали, как спаслись от убийцы
Сочи, 18 октября. Студенты керченского колледжа, ставшие очевидцами трагедии, рассказали, как сумели спастись от убийцы.
Два брата из Новороссийска находились во время трагедии недалеко от главного корпуса. Студенты ушли в столовую перекусить. Мать братьев Лиана Зайцева в беседе с журналистами KP.RU рассказала, что после взрыва один из сыновей позвонил ей.
«Он рыдал и кричал в трубку: «Мама, нас взорвали! Здесь стреляют, нас убивают!» Я слышала ужасные крики, стрельбу», — рассказала женщина.
По ее словам, ее сыновья видели пострадавших, которые после взрыва выпрыгивали из окон с оторванными конечностями.
«Сын рассказывал, как поймал мальчика, прыгнувшего со второго этажа, взрывом у него оторвало ногу. Пострадал и его одноклассник, который был без рук», — рассказала женщина.
Она подчеркнула, что после трагедии планирует записать детей к психологу.
Напомним, что 17 октября 18-летний Влад Росляков расстрелял учащихся колледжа и преподавателей, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой. Одногруппники отзывались о нем, как об очень замкнутом человеке, который «ненавидел колледж». По словам подруги Рослякова, у него были проблемы при общении с окружающими.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт», которое потом было переквалифицировано в «Убийство двух и более лиц». В настоящий момент стражам порядка неизвестным мотивы преступника. Во время обыска полицейские проверили компьютер «керченского стрелка». Перед нападением на колледж мужчина искал как изготовить взрывное устройство.