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Ушел из жизни режиссер Александр Светлов

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Ушел из жизни режиссер Александр Светлов

Москва, 18 октября. На 80-м году жизни скончался режиссер Александр Светлов, о чем говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза кинематографистов России.

20 октября в 12.00 в конференц-зале Дома кино состоится прощание с режиссером.

Среди фильмов режиссера такие работы, как «Чегемский детектив», «Морские рассказы», «Пчелы и люди», «Стоянка — три часа», «Счет человеческий». Кроме того, Светлов был режиссером дубляжа для семи фильмов, среди которых «Сладкие грезы», «Астерикс против Цезаря».

Напомним, несколько дней назад ушел из жизни режиссер и народный артист Степан Пучинян

Автор: Тимур Румянцев
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