Путин: Все иностранные войска должны уйти из Сирии

Сочи, 18 октября. Иран должен самостоятельно принять решение о выводе своих войск из Сирии, равно как и другие государства. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей. При этом Россия придерживается позиции, согласно которой все иностранные войска должны со временем покинуть территорию САР.

Представитель Бейрутского института спросил, может ли Владимир Путин «разрешить иранский вопрос» и улучшить отношения с США.

«Это не совсем наша проблема — уговаривать Иран уйти из Сирии. Все-таки это самостоятельные государства. Да, у нас большой пакет отношений с Ираном, и некоторые вопросы мы решили», — ответил Владимир Путин.

Например, при содействии Минобороны РФ более тысячи участников проиранских формирований и 24 установки систем залпового огня были отведены от Голанских высот. Владимир Путин также отметил, что для отказа от военной помощи союзников Сирии необходима сильная государственность. Президент РФ отметил, что отвод иностранного контингента с территории Сирии является комплексным вопросом, в решении которого должны участвовать и США. Штаты, по заявлению Владимира Путина, должны перестать финансировать боевиков.

«Наша официальная позиция: все иностранные войска должны из Сирии уйти. По мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии, и в соответствии с пожеланиями сирийского правительства», — сказал Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин отмечал, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 взяли в плен граждан Сирии и европейских государств на сирийских территориях, которые находятся в зоне ответственности США.

1 Организация запрещена на территории РФ.