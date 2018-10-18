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«Помойная яма соцсетей»: Аксенов рассказал, что толкает подростков на преступления

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«Помойная яма соцсетей»: Аксенов рассказал, что толкает подростков на преступления

Керчь, 18 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что социальные сети подталкивают подростков к совершению преступлений. Их Аксенов назвал «помойной ямой».

«Социальные сети — это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно. Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают», — приводит комментарий Аксенова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне в Керчи учащийся колледжа Владислав Росляков принес в учебное заведение ружье и самодельные взрывные устройства. Он открыл стрельбу по студентам и преподавателям колледжа. В четверг о состоянии пострадавших рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Отметим, президент России Владимир Путин, который в четверг находится в Сочи, как и Сергей Аксенов, связал преступление в Керчи с созданием в Интернете лжегероев. 

Автор: Федор Веснин
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