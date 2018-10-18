Путин рассказал сыровару Сироте, что сделали охранники с его подарком

Сочи, 18 октября. Российский сыровар Олег Сирота пожаловался президенту страны Владимиру Путину, что его продукт не доходит до главы государства, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Ведущий передал слово Сироте, отметив, что сыровар является «самым позитивным человеком». И он не ошибся: дискуссия фермера с президентом подняла настроение всем присутствующим.

Сирота отметил, что для развития сыроварни ему пришлось продать квартиру, машину, бизнес. Он также подчеркнул, что в дальнейшем планирует экспортировать продукт в другие страны.

«Вена, Берлин содрогнутся от нас», — объявил Сирота.

«Содрогнется почему?» — попросил уточнить Путин.

«Потому что вкусный [сыр], потому что дешевый!» — последовал ответ фермера.

По словам сыровара, он уже девять раз пытался подарить свой продукт президенту.

«Но охрана постоянно изымала, — посетовал он. — Хорошая охрана у вас. Один раз даже написал записку «Спасибо за санкции». Передали вам? Или съели?»

«Съели», — ответил Путин, вызвав смех в зале.

Президент добавил, что однажды ему передали несколько бутылок вина. Охрана поинтересовалась, будет ли Путин его проверять или предоставит это дело им.

«Я сказал: проверяйте», — рассказал Путин.

Однако сыровар решил совершить десятую попытку и заявил, что у него есть для президента именная головка сыра, которую Путин сможет забрать, если приедет к нему.

«Супер!» — отреагировал президент.

Это не первое обращение Сироты к президенту. Во время прямой линии с Путиным фермер пригласил главу государства посетить ежегодный фестиваль сыра в деревне Дубровское Истринского района. Он пояснил, что мероприятие проводится в годовщину введения продовольственного эмбарго с 3 по 5 августа. В тот раз сыровар предложил Путину попробовать результат антисанкций на вкус.