«Спите спокойно»: Путин рассказал о перспективах отмены санкций

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время отмена санкций против западных компаний не предвидится. При этом глава государства отметил, что необходимо создавать конкуренцию между российскими производителями. Корреспондент Федерального агентства новостей приводит слова президента в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

« Во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно. Второе, чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что чем дольше сохраняются санкции, тем меньше шансов у иностранных компаний вернутся на российский рынок. Однако, российские компании должны быть готовы к конкуренции и не допускать снижения качества продукции.

Также Путин отметил, что государство не намерено сворачивать программу поддержки сельского хозяйства.

Напомним, санкции против России ввели США в 2014 году в связи с событиями в Крыму. В первый санкционный список попали 11 человек, затем список периодически пополнялся новыми именами и компаниями. Евросоюз также ввел ограничительные меры против России из-за «напряженности в Крыму».