Надо наводить порядок: в Госдуме предложили взять соцсети под контроль

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Керчи. По словам российского лидера, причиной инцидента стала глобализация, в том числе и социальные сети.

«Это в том числе результат глобализации. Мы видим, что в соцсетях, в Интернете созданы целые сообщества. Все началось с трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев. Это значит, что мы плохо реагируем на изменения в мире, и они хватают этот суррогат героизма», — сказал глава государства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что соцсети необходимо тщательно контролировать, в противном случае они могут представлять серьезную угрозу как для отдельных личностей, так и для всего общества в целом.

«Практически все, что не контролируется, представляет опасность. В Петербурге месяц назад два молодых человека сварились в кипятке, вернувшись в подвал за пальто. Вот пример неконтролируемой горячей воды и его результат. К сожалению, все может быть опасным, и везде нужно вводить систему контроля, предостережения и так далее. Социальные сети — не исключение. Сколько спровоцированных социальными сетями людей свело счеты с жизнью? Тысячи. Поэтому, конечно, надо наводить порядок», — говорит парламентарий.

Собеседник агентства считает, что Интернет не должен быть анонимным, поскольку в последнем случае пользователи чувствуют свою безнаказанность.

«Нужно общее направление: мы должны уходить от анонимности. Часть контента не должна носить абсолютно анонимный характер, как это происходит сейчас. Собственно, эта та линия, по которой развивается Интернет в нормальных странах. И России стоит действовать в том же ключе», — заключил Евгений Федоров.

Напомним, накануне в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом техникуме погиб 21 человек, 43 до сих пор находятся в больницах. Шестеро — в крайне тяжелом состоянии. Согласно предварительной версии следствия, ответственность за инцидент лежит на студенте четвертого курса Владиславе Рослякове. Расстреляв людей, он свел счеты с жизнью. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, о наличии у молодого человека сообщников ничего неизвестно.