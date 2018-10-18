Донбасс сегодня: украинским диверсантам дали отпор под Донецком, ВСУ понесли крупные потери

Донбасс, 18 октября. На юге ДНР не стихают минометные обстрелы мирных поселков. Под Донецком пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. Украинские штабы списывают небоевые потери на боевые и нагнетают истерику в СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На мариупольском направлении Донецкой народной республики снова фиксируются обстрелы с применением тяжелых минометов и вооружений боевых машин, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На донецком и горловском направлениях украинские силовики несколько раз применяли гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской народной республике зафиксирован один обстрел поселка Сокольники с использованием 120-мм миномета.

Украинские диверсанты получили по зубам под Донецком

Диверсионно-разведывательная группа в количестве шести военнослужащих 56-й бригады Вооруженных сил Украины вступила в боестолкновение с военнослужащими Народной милиции ДНР под Донецком, рассказали корреспонденту ФАН в оперативном командовании республики.

Инцидент произошел 15 октября в районе пригородного села Яковлевка. Диверсанты выдвинулись с позиций ВСУ под Авдеевкой и на подступах к позициям дончан были обнаружены и встречены огнем республиканских сил. При отступлении были убиты двое украинцев и один ранен.

Киев выводит морскую пехоту ВСУ из Донбасса

В последние две недели фиксируется увеличение плотности огня и количества обстрелов населенных пунктов ДНР на мариупольском направлении с позиций 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В оперативном командовании республики рассказали о причинах возросшей огневой активности противника.

В ближайшие недели ожидается вывод подразделений морской пехоты из зоны боевых действий и ротация. В связи с этим военнослужащие 36-й бригады в спешном порядке пытаются заработать себе надбавки к денежному содержанию за выполнение «боевых задач».

Небоевые потери ВСУ

Крупные потери понесли украинские подразделения, дислоцированные к западу от Донецка, в районе Марьинки. Боевая машина пехоты во время планового обслуживания сорвалась с эстакады и насмерть задавила двоих военнослужащих 28-й механизированной бригады. Кроме того, еще один боец в результате этого инцидента тяжело травмирован.

В Новоселовке Второй, что в 20 километрах к северу от Донецка, на своем минном поле подорвались двое военнослужащих украинской армии.

Однако все эти потери отнесены к боевым, о чем свидетельствуют ленты украинских СМИ.

Так, через два часа после сообщений о небоевых потерях ВСУ, озвученных пресс-центром Вооруженных сил ДНР, киевские издания сообщили, что военнослужащие Бойко и Билык, погибшие под Марьинкой, были убиты в результате снайперского огня «русских».

В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН украинскую версию не подтвердили и напомнили ранние сообщения о том, что украинским командирам поступила разнарядка о причислении всех потерь к боевым для общего нагнетания истерики вокруг «террористических республик».

Боевики ИГИЛ и «Аль-Каиды» готовили теракты в РФ

Задержанный ранее луганскими чекистами член украино-грузинской ОПГ Олег Степаненко рассказал на допросах, что боевики террористических группировок «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ), легализацией которых на Украине он лично занимался, готовили теракты на территории России.

В ходе допросов также выяснилось, что бывший замглавы Службы безопасности Украины Александр Скакун курировал переброску на Украину членов ИГ1, в то время как пока неназванный представитель «Аль-Каиды» занимался и занимается с радикальными исламистами на территории Харьковской области.

Также из сообщения госбезопасности ЛНР следует, что Степаненко во время попытки пересечения украинско-российской границы бежал, оставив грузовик с оружием, которое планировалось доставить на территорию РФ. Причина — несогласованность действий СБУ и Госпогранслужбы Украины, представители которой не были уведомлены о предстоящей переброске оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.