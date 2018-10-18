 Путин объяснил, почему страх — плохой метод управления государством 

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что не боится ответственности, которая лежит на нем при управлении государством, передает Федеральное агентство новостей с заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас выступал Гергиев, который сказал , что от лидеров США, России, Китая зависит мир. Вам не жутко от этой ответственности? Не страшно?» — спросил у Путина ведущий мероприятия Федор Лукьянов.

«Нет. Страх — это инстинкт самосохранения. Он есть у всех. Страх— это способ реакции на возможные угрозы», — ответил российский президент.

Как передает корреспондент ФАН, Путин привел в качестве примера историю со службы в КГБ.

«Когда я пришел на работу в КГБ, нас воспитывали, если взялся за какую-то работу, ты должен понять, с чем она связана. Действовать аккуратно, оценивая все риски», — подчеркнул российский президент.

Путин заявил, что если сделал выбор, то нужно действовать без оглядки на негативные последствия.

Лукьянов поинтересовался у президента, приемлет ли он страх в работе.