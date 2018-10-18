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Стала известна дата похорон погибших при взрыве в Керчи

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Стала известна дата похорон погибших при взрыве в Керчи

Керчь, 18 октября. Погибших в происшествии в политехническом колледже в Керчи похоронят 19 октября в Крыму и Краснодарском крае. Также рассматривается возможность транспортировки тела одного из погибших в Челябинскую область.

«Завтра пройдет прощание практически со всеми погибшими, а может, и со всеми», — сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев в беседе с ТАСС.

По словам Мельгазиева, четверо погибших будут похоронены в Краснодарском крае, еще одна жертва трагедии – в Ленинском районе Крыма. На данный момент решается вопрос о транспортировки тела одного из студентов в Челябинскую область. Остальных погибших похоронят на территории Крыма.

Напомним, 17 октября студент колледжа устроил стрельбу в здании учебного заведения, а затем взорвал самодельное устройство. Жертвами трагедии стали 21 человек.

Автор: Софья Куликова
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